– Det er ikke grunnlag for mistanke om at dette er forårsaket med vilje, skriver konserndirektør for teknologi i Avinor, Lars Vågsdal, i en e-post til iTromsø.

Fredag i forrige uke ble luftrommet over fylket stengt i flere timer, grunnet flere fiberbrudd.

Dette førte til lang ventetid og lange køer på Tromsø lufthavn, i det ivrige reisende måtte belage seg på venting på flyplassen.

Mistanker begynte raskt å florere, og mange lurte nok på om dette faktisk var en teknisk feil, eller om sabotasje lå bak. Akkurat det kan Vågsdal avkrefte.

– Det er snakk om teknisk feil, som dessverre kan forekomme i slik infrastruktur.

– Måtte prioritere

Hvorfor luftrommet over Tromsø måtte stenge etter «flere samtidige fiberbrudd», handler ifølge Vågsdal om prioriteringer.

– Det skyldes utfall av fiber, som medførte lavere kapasitet på utstyr som er nødvendig for å styre luftrommet. Da prioriterer vi datakapasitet til de største lufthavnene. Vi vil understreke at situasjonen som oppsto aldri var en sikkerhetstrussel for de flyene som var over norsk luftrom mens dette pågikk, skriver han.

Vågsøy skriver videre at Avinor har gode nødløsninger, men hvor sterke disse er, avhenger av hvor problemet oppstår.

– Vi har svært god redundans med hensyn til systemer, servere, lagring, sikkerhetskopiering og videre. Hvilken robusthet og redundans vi har avhenger av hva slags system og tjeneste det er snakk om.

– Er vi for sårbare hvis et fiberbrudd i Bodø fører til at hele landsdelen mister all flytrafikken sin?

– Det er ytterst sjeldent vi opplever teknisk feil i dette omfanget. Det var ikke bare ett fiberbrudd, det var flere samtidige brudd. Vi kan ikke kommentere på enkelthendelser, men vi fikk redusert kapasitet totalt sett og måtte derfor redusere aktiviteten i luftrommet i henhold til regelverk og prosedyrer. Vi har systemer og prosedyrer for å håndtere en slik situasjon trygt. Flysikkerheten er aldri i fare, skriver Vågsdal.

Ønsker ikke kommentere grunnen

Vågsdal bekrefter altså at det var en teknisk feil på fiberen, men hvorfor feilen skjedde ønsker han ikke kommentere.

– Vi kan ikke kommentere antall feil, antall brudd eller hvor disse feilene inntraff, men det var flere samtidige feil, skriver han til iTromsø.