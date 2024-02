Det tok tid å få opp nye skilt da fylkene ble slått sammen i 2020, og det har tatt litt tid å få dem ned igjen. Underveis har det også vært diskusjoner rundt de trespråklige fylkesskiltene som nå brukes.

Men ingen slike forhold har spilt inn ved anskaffelsen av de nye skiltene, forsikrer byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesens.

– Vi bestiller skiltmateriell så snart vi får oppdraget, og det tatt litt tid før alt var på plass. Deretter gjennomfører entreprenørene monteringsarbeidet så snart værforholdene tillater det, sier Dalmo.

MINDRE: Nordland må inntil videre klare seg med fylkesskilt etter «gammel» standard. Foto: Jon Erik Olsen

Hun legger til at det ikke bare var å hente fram de gamle skiltene fra lageret og skru dem opp igjen. Siden den gang er det kommet nye standarder for denne typen skilt, noe som tydelig kan sees på dagens skilting ved flyplassen, der Nordland fylke inntil videre må ta til takke med et langt mer beskjedent skilt enn nabofylket i nord.

Det er imidlertid flere grenseoverganger i området, og Dalmo vet foreløpig sikkert at materiell til E6 i Gratangen er ankommet, i tillegg til de allerede nevnte skiltene som ble satt opp like før helga. For overgangene sørover mot Lødingen og vestover mot Vesterålen/Lofoten mangler det imidlertid fortsatt en del materiell, og Dalmo kan foreløpig ikke nøyaktig når skiltene vil være på plass.