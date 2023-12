Dette melder de på sin nettside.

Ingen strekninger i Lofoten er omfattet av ordningen. Men for de som for eksempel planlegger en handletur til Sverige eller helgetur til Tromsø, får du informasjon om forholdene på Bjørnfjell, Øse og Gratangsfjellet.

Bilde av tjenesten. Klikker du på aktuelle strekning får du frem info om risikoen for stenging neste 24 timer og kommende 6 døgn. Foto: Faksimile vegvesen.no

Tjenesten baserer seg på værprognose og historiske stengedata og anslår en sannsynlighet for at en strekning kan bli stengt på grunn av værforhold. Du får prognoser for de nærmeste 24 timer og for de neste seks dager.

De sier at også at siden tjenesten er under utvikling, kan feil forekomme.

Samtidig opplyser de at veien kan bli stengt på grunn av andre forhold enn været.

Du finner tjenesten her.