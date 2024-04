Russeknutene er like for alle videregående skolene i Harstad.

Viktige notater:

Alle sexknuter gjennomføres uten vitner, og med samtykke fra begge parter.

Alle ikke-seksuelle knuter skal dokumenteres for godkjennelse.

Alle drikke-relaterte knuter kan gjennomføres uten alkohol.

Trygghet, respekt og omsorg over prestasjon. Avbryt knuten dersom det oppstår en farlig situasjon!

Alle knuter som gjennomføres på skolens område, i barnehager, barneskoler, eldrehjem og i trafikken skal gjennomføres i edru tilstand.

Det er ikke lov å presse andre til å gjennomføre knuter mot deres vilje.

Alle knuter skal filmes/dokumenteres for å bli godkjent (dette gjelder ikke drøye knuter)

☆ = Nye knuter som er unike for Harstad 2024

LEVEL 1:

1. NAVN PÅ RUSSELUA: Gjennomfør russedåp med dine medruss.

2. RØD KNAPP: Alltid ha på russedressen når du befinner deg på et offentlig sted. Gjelder ikke treningssenter eller -arena, og hvis en spesifikk knute innebærer annen bekledning.

3. DET ENKLE ER OFTE DET BESTE: Ikke vask russedressen i løpet av russetiden.

4. SAHARA: Ikke ha sex gjennom hele russetiden.

5. INSOMNIA: Hold deg våken i 24 timer.

6. SØLVKNUTE: Gjennomfør 12 knuter på 24 timer.

7. GULLKNUTE: Gjennomfør 50 knuter totalt i løpet av russetiden.

DE FORNUFTIGE:

8. #DOPFRIRUSS: Ikke ta nytte av noen ulovlige rusmidler gjennom hele russetiden.

9. 0%: Vær til stedet på skolen hver dag i russetiden.

10. AMNESTY: Fest «NEI er NEI»-strykemerket på russedressen/-buksen, eller skriv det med permanenttusj.

11. VITNEMÅLET: Stå på eksamen.

12. TILLITSVALGT: Bli igjen i festlokalet for å rydde etter at festen er over.

13. KONDIS: Vær edru hele russetida.

14. BOMULLSDOTT: Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

15. LITEN BØSSE: Delta på Krafttak mot kreft.

16. RØD LØPER: Sørg for hederlig omtale av årets russekull i mediene. Oppfør deg ordentlig og oppfordr andre medruss til å gjøre det samme.

17. RT 2024: Kom på et felles tema for deg og din vennegjeng (kostymer, rekvisitter som trehjulssykler, vogner, osv.) for et BEDRE russetog i 2024!

HJEMMEBANE – på skolens område:

18. APCOA ☆: Kle deg ut som en parkeringsvakt og spaser rundt skolens parkeringsplass. Lat som du tar bilde av og registrerer et par biler. Hold deg litt lenger unna, og bruk andre klær enn russedressen, for å unngå å bli gjenkjent.

19. RULLING? ☆: Spør rektor om h*n vil være med på fest. Enten via e-post, melding på Teams eller direkte.

20. KELNER ☆: Stå ved siden av en vannfontenene/-kran i gangen, og tilby elever med vannflasker om å fylle den opp for dem.

21. REVERS ☆: Gå baklengs en hel skoledag

22. VICTORIA SECRET ☆: DIY en bikini av ønsket materiale (plastpose, papirpose, sokker, osv.) og bruk den utpå klærne en hel skoledag.

23. DETOX ☆: Kjøp opp alle eplene i kantina og spis dem til lunsj.

24. INNSIDEN UT ☆: Bruk alle klærne på vranga en hel skoledag (inkluderer også sokker, undertøy og sko på motsatt fot)

25. LEIRSKOLE ☆: Overnatt i telt, bil eller under åpen himmel på skolens område, på en ukedag. Husk å stelle deg på doen før skolestart neste morgen. Spør ledelsen om tillatelse om dette skal gjennomføres innendørs.

26. RAMPENISSEN ☆: Dekk alle pultene og hele tavlen på klasserommet med post-it lapper før timen starter.

27. LEKTOR ☆: Hold en 5–7 min lang presentasjon om selvvalgt tema foran en gruppe på minst 8 personer. Jo rarere tema, desto bedre.

28. AFTERSCHOOL: Inviter en lærer med ut på en kveld med russen.

29. SUKKERSUGET: Spis minst 1,2L iskrem i løpet av lunsjpausen.

30. SUGAR RUSH: Spis 2L iskrem i løpet av en skoletime.

31. VEGETAR: Spør en medruss om å få et russekort, deretter spis det foran dem.

32. BADEAND: Bad to og to i en balje foran skolen (påkledd/svømmetøy). Husk å skrubbe hverandre! Badehette og svømmebriller er en bonus.

33. VANNTERROR: Arranger vannkrig i friminuttet (ute).

34. KNEBØY: Fri til en medruss under en skoletime.

35. HAPPY ENDING: Arranger bryllup i kantina med medrussen du fridde til. Husk kysset! Minst fem russ må være til stedet.

36. STEVNEMØTE: Romantisk date på skolen med noen som ikke er russ (med blomster og stearinlys).

37. COSPLAY: Lån russeluen din til en lærer en hel skoletime.

38. PARKERT: Sitt under pulten en hel skoletime.

39. NPC: Svar ‘ja’ til alle ikke-seksuelle tjenester og tilbud en hel skoledag (eks. kan du hente …, blir du med til …, osv.).

40. SKORPA: Gå med brød som sko en hel skoledag.

41. INNSATS: Rekk opp hånden hver gang en lærer spør om noe og svar «jeg vet ikke» en skoletime.

42. TANTE KNUTE!: Gå bundet eller tapet sammen, to og to, en hel skoledag, både armer og bein.

43. ROLLEMODELL: Vær muntlig aktiv en hel VG1-time.

44. SMOOTH CRIMINAL: Stjel en pult fra en førsteklasseelev under timen deres, iført solbriller og hette på hodet.

45. YAPPER: Snakk engelsk en hel norsktime. Vær muntlig aktiv minst to ganger.

46. GJENBRUK: Bruk en tom spritflaske som drikkeflaske en hel skoledag. Lag grimaser når du drikker fra den, men tilstå at det er vann om en lærer eller ansatt spør.

UT PÅ TUR:

47. 6-EREN ☆: Tilbring hele åpningstiden på lokalbiblioteket.

48. DOOMSDAY ☆: Krabb på alle fire fra Kulturhuset, til inngangen på Bysenteret. Diverse utstyr som f.eks. kne- og håndflatebeskyttere er tillatt.

49. FØRSTE MANN! ☆: Løp forbi en tilfeldig forbipasserende og rop “første mann!”. Fortsett slik med ulike fremmede fram til vedkommende skjønner tegninga og løper omkamp med deg!

50. PATRIOTEN ☆: Kjør sakte gjennom sentrum, i 40-sonen, med alle vinduene rullet helt ned. Spill av “KJØPE HELE SVERIGE” på FULLT volum!

51. COPY + PASTE ☆: Bestill det samme som personen foran deg i køen på en restaurant, kafé eller sjappe.

52. TILGJENGELIG: Skriv telefonnummeret/snap bakpå et av russekortene dine og gi det til noen du synes er pen/attraktiv.

53. ÉNKRONING: Betal for et måltid eller en gjenstand med kun énkroninger. Minstebeløpet må være 50,-

54. POPO: Sitt på i en politibil. Spør betjenten (-e) om lov først.

55. KUSINENS NABO: Overbevis en fremmed om at dere kjenner hverandre.

56. RADAR: Ha fartskontroll med hårføner og refleksvekst i 30/40-sonen.

57. MISSION: IMPOSSIBLE: Krabb inn i en matbutikk og kjøp en øl/cider/rusbrus. Om du ikke når den må du spørre en forbipasserende om hjelp.

58. BADESKUM: Kjøp sjampo og/eller balsam på butikken iført håndkle og dusjhette/håndkle på hodet. Ha gjerne en shorts og stroppefri topp på under.

59. JA, VI ELSKER: Heis opp russedressen/-buksa i en flaggstang. Ta bilde og send beviset i gruppechatten til vennegjengen.

60. ISPINNE: Bad utendørs før 1. mai.

61. SCAM: Svindle til deg et russekort fra et barn.

62. #SELFIE: Ta selfie med en politibetjent. Bonuspoeng om det er på en kveld ute.

63. LØP FOR LIVET: Løp gjennom en skolegård (barnehage/-skole) uten å gi et eneste russekort. Dette må være i et friminutt når barna er ute.

64. SMÅSULTEN: Spis en hamburger på første jafs.

65. L-EN: Fest en «L» (for øvelseskjøring) bakpå en offentlig tjenestebil.

66. HÅRLOKK: La en medruss klippe deg.

67. PICASSO: La en medruss tegne deg i ansiktet og gå sånn resten av dagen.

68. LARS MONSEN: Sov under åpen himmel i russetiden. 69. HAPPY CAMPER: Telt i hagen til en lærer. Læreren må være informert, og må bekrefte det.

70. AUTOGRAFEN: Få signaturen til russepresidenten på brystet.

OMSORGSKNUTER:

71. GO’ MORN ☆: Nyt en god frokost sammen med medruss i en rundkjøring.

72. BREVDUE ☆: Send et fysisk brev/postkort til noen du savner, gjerne noen som bor langt unna.

73. SPRING CLEANING ☆: Doner to søppelposer med klær til Fretex eller UFF.

74. SKYTSENGEL ☆: Doner minst 50kr til den lokale Frelsesarmeen

75. ROMEO ☆: Skriv et kjærlighetsbrev til et medlem i russestyret.

76. TAXI ☆: Spør en tilfeldig forbipasserende om vedkommende trenger skyss. Kjør passasjeren til destinasjonen uten å ta betalt for det.

77. SAMHOLD: Inviter hele klassen på vors for en kveld.

78. SOMMERKROPPEN: Kjøp vafler (eller smultringer) til politiet.

79. MILLIONÆR: Pant så mange flasker som mulig etter en kveld ute, men doner hele beløpet til Røde Kors. Vis kvitteringen til en medruss som bevis.

80. TURNÉ: Bak en kake eller opptre med et musikalsk nummer på et eldre-/sykehjem. Husk å spørre om tillatelse først!

81. BARNEVERN: Del ut gratis is på en barnehage/-skole. Spør ansatte om tillatelse før du drar.

82. SMISK?: Kjøp blomster til en lærer. Kan være enten direkte eller med leveranse.

83. RESERVERT: Ha kjæreste gjennom hele russetiden.

TØRSTE KNUTER:

84. SJOFFEN ☆: Still som sjåfør tre fester på rad.

85. FREEBIES ☆: Spander en drink på resten av gruppa.

86. FAMILIEFELLA ☆: Ha med en forelder eller besteforelder på vors.

87. TALENTSHOW: Drikk en øl/cider uten hender eller assistanse (gjelder også sugerør!)

88. SVAMPEBOB: Putt to tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl/cider.

89. TØRST: Drikk en halvliter på ti sekunder.

90. TEAM BUILDING: Sitt/stå sammen på fortauet langs veien (30/40-sone) med andre medruss og ha et skilt hvor det står: «Én tut – én skål!

91. SLITEN KRIGER: Kjøp nattmat til et medlem av russestyret.

92. ROBIN: Vær wingman/-woman for en medruss. Knuten gjelder kun hvis det blir vellykket.

93. SLEEPWALKER: Ha over 1 i promille en hel dag.

94. BEER MILE: Løp fire runder rundt en friidrettsbane og chugg en øl/cider for hver runde.

95. KNOCKOUT: Drikk 24 øl/cider på 24 timer. På eget ansvar!

DRØYE KNUTER – Samtykke gjelder!

96. EKSPERIMENTØREN ☆: Kjøp et pornoblad på Narvesen Bussterminal i byen. Husk å smile bredt til ekspeditøren. :-D

97. MENTOR: Ha seksualundervisning for en førsteklasse. Bruk gjerne rekvisitter som bananer, agurker og kondomer.

98. GUMMI: Kjøp en pakke kondomer på apoteket kun ved hjelp av kroppsspråk.

99. QUICKIE: Kjøp en pakke kondomer på en bensinstasjon og gå inn på toalettet sammen med en medruss. Kom ut igjen etter 5 minutter og se kjempefornøyd ut.

100. CHAMPAGNEKORK: Ha frivillig, sikker sex med et medlem av Russestyret.

101. GULL CHAMPAGNEKORK: Ha frivillig, sikker sex med russepresidenten.

102. STJERNE I BREMMEN: Ha frivillig, sikker sex i løpet av russetida.

103. CONNECTIONS: Klin med et medlem av russestyret.

104. KATY PERRY: Klin med en medruss av samme kjønn.

105. KONGLA: Ha frivillig, sikker sex i skogen.

106. GULLKONGLA: Ha frivillig, sikker sex i et tre.

107. BRANNBIL: Ha frivillig, sikker sex under menstruasjon/med noen som har det.

108. LINGERIE: Samle to signaturer fra det motsatte kjønn på trusen/boksershortsen.

109. SKINNYDIP: Bad naken i havet.

110. SIKKERHETSNÅL: Be om sextips fra moren til en medruss eller fra en lærer.

111. 69: Denne kan du gjette deg fram til.