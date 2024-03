Det opplyser Sbanken i et brev til sine kunder.

– Vi gjør oss klare til å flytte inn i den nye appen. For å få det til, må vi stenge for innlogging i en periode. Vi gjennomfører den tekniske omleggingen i påskeuken, i håp om å skape minst mulig problemer for deg, skriver de.

Tirsdag 26. mars klokka 14 blir innlogginga i både nettbank og i app stengt.

– Etter det tidspunktet er det ikke mulig å overføre penger eller betale regninger før vi åpner igjen. Det aller viktigste er at du sørger for at du har nok penger på kortet ditt til å klare deg frem til vi åpner fredag 29. mars, skriver Sbanken.

Under stenginga vil det fortsatt være mulig å betale med Sbanken-kort og med Vipps, så lenge man har dekning på kontoen.

Aksjehandel stenges ikke helt, men vil fortsatt rammes av bankstengingen, skriver E24. Fra 26. mars klokken 14.00 til børsen stenger for handel 27. mars må Sbanken-kunder bruke en midlertidig aksjehandelsløsning. Det skriver banken på sine nettsider.