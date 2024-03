Per-Willy Amundsen (Frp) har fått massiv kritikk etter å ha skrevet flere kontroversielle uttalelser på sosiale medier.

Den tidligere justisministeren trekker seg nå som leder av justiskomiteen på Stortinget. Det bekrefter han til NRK.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men jeg ser og har stor forståelse for at disse uttalelsene på Facebook har vært en stor belastning for partiet. Det tar jeg på alvor. Derfor kommer jeg til å trekke meg som leder av Stortingets justiskomité, sier Amundsen til NRK.

På spørsmål fra NRK om han ønsker å beklage seg, forlater Amundsen intervjuet.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Amundsen, men han har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

Amundsen sier at avgjørelsen om å gå av, ble tatt i samråd med partiledelsen.

– Det var dessverre helt nødvendig at Per-Willy Amundsen tok ansvar og trakk seg som leder av Stortingets justiskomité, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en SMS til VG.

– Det han gjorde skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner, fortsetter hun.

Listhaug opplyser at de nå skal finne en ny kandidat til å overta vervet.

«Radikale kvinnemennesker»

Torsdag kveld uttrykte Amundsen sin støtte til Israel i et Facebook-innlegg, der det ble høy temperatur i kommentarfeltet.

I et av svarinnleggene skrev Amundsen blant annet:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut.»

Samme dag skrev Amundsen en Facebook-kommentar i forbindelse med et innlegg han la ut om kvinnedagen om «radikale kvinnemennesker» som han skrev at ikke vet «opp eller ned på en penis». Innlegget ble senere slettet.

Amundsen har ikke ønsket å beklage noe av det han har skrevet.

– Klok beslutning

Flere politikere har reagert sterkt på Amundsens uttalelser. Høyre legger nå til grunn av Frp finner en ny og egnet kandidat.

– Det fremstår som en klok beslutning fra Per-Willy etter det som har blitt sagt og gjort de siste dagene, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til VG søndag.

Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson, sier via partiets pressekontakt at han støtter Amundsens avgjørelse.

– Dette er en klok vurdering. Jeg er glad for at Amundsen nå trekker seg, sier Unneland til VG.

Uttalelsene på Facebook og holdningene som kom til uttrykk i dem bør være uforenelige med å ha høye tillitsverv som leder for justiskomiteen eller justisminister, mener han.

Hadia Tajik skriver i en SMS til VG at hun tar beslutningen om å gå av til etterretning:

– Jeg forstår godt at hans uttalelser har skapt reaksjoner. Samtidig vil jeg si at jeg har hatt et konstruktivt samarbeid med Per-Willy Amundsen i justiskomiteen, skriver Tajik.

Fpu-leder Simen Velle mener det er riktig at Amundsen trekker seg.

– Uttalelsene til Per Willy står ikke i stil med det partiet jeg er en del av, og fra Fpu er det en klar forventing om at den interne prosessen opprettholdes, skriver Velle i en melding til VG.