Nylig ble neste ukes møte i utvalg for levekår og inkludering avlyst på grunn av for få saker.

Nå er også møtet i økonomi-, klima- og miljøutvalget avlyst av samme grunn. Neste møte der blir dermed i midten av april.

Den siste tiden har politikere i utvalg for levekår og inkludering og i utvalg for helse og omsorg klaget over for få saker til behandling.