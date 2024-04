Funnet ble gjort av et privat firma med et fjernstyrt undervannsfartøy, en såkalt ROV. Matprodusenten Cermaq bekrefter overfor VG at firmaet gjorde et oppdrag på vegne av dem.

– De kom over dette for noen dager siden og kontaktet politiet, bekrefter politiadvokat Torjei Imøy i Nordland-politiet til VG.

Han har selv sett bilder av det merkelige funnet.

– Vi klarer ikke si noe konkret om hva som er i den, men vi anser det som mistenkelig. Det er en taulignende gjenstand som går rundt den, sier han.

Avviser tilknytning til savnet-sak

Både NRK og Avisa Nordland har i sin omtale av saken påpekt at funnet er gjort i samme område som Stian Hole forsvant fra i fjor sommer.

Politiet har siden juni 2023 etterforsket med store ressurser for å finne ut hva som har skjedd med 41-åringen.

Imøy sier til VG at de ikke ser sakene i sammenheng med hverandre.

Den siste sikre observasjonen av Stian Hole er da han handlet i en Joker-butikk på Hamarøy 7. juni 2023. Foto: Politiet

– Vi kan ikke avskrive den sammenhengen, men vi har ikke holdepunkter for å si at de har noe med hverandre å gjøre, sier Imøy og legger til:

– Det er mistenkelig at det finnes en fryseboks på 250 meters dyp, men vi trenger å gjøre videre undersøkelser og få den hevet på en forsvarlig måte for å si noe konkret om hva dette er.

– Vet dere noe om hva som er inne i fryseren?

– Nei, vi har ingen holdepunkter for å si noe eller spekulere om det.

Det er foreløpig uklart når fryseboksen vil heves.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at firmaet som fant fryseboksen gjorde et oppdrag på vegne av Nordlaks. Det riktige er at oppdraget ble gjort på vegne av Cermaq.