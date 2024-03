Det er nok en stund siden sist vi så en slik solid økning for Harstad Tidende. Men så er det til gjengjeld spesielt gledelig å se at produktet vi legger mye tid og energi i å lage blir satt pris på. Dette er en bekreftelse på hvor sterk posisjon vi har som nyhetsformidler, både regionalt og lokalt, mener Henriksen.

Relevant og lokalt

Hvorfor øker Harstad Tidende såpass markant?

– Det er flere årsaker, selvfølgelig. Jeg vil vektlegge vårt sterke fokus på å bringe våre lesere relevante nyheter som er viktige for Harstad. Der er vi sterke, noe leserne har merket seg. Vårt slagord er ikke uten grunn at det som er viktig for Harstad er viktig for Harstad Tidende.

– Kanskje like viktig som relevans er vår lokale profil. Vi har lite såkalt «utenriksstoff», men fokuserer desto større på å bringe lokale og regionale nyheter, ting som teller i lokalsamfunnet vi er en del av, poengterer redaktøren.

Omfattende produksjon

Harstad Tidende produserer nettavis gjennom ht.no som oppdateres fra tidlig morgen til sen kveld, syv dager i uka.

– Der har vi hatt solid digital vekst over tid. Veldig hyggelige tall. Opplagstallene totalt viser at vi klarer å levere varene på flere formater, sier Henriksen.

I tillegg til ht.no er Harstad Tidende en av de ytterst få publikasjonene som fortsatt leverer papiravis seks dager i uka. Mediehuset har også E-avis, lager podkaster, magasiner, videodokumentarer og publiserer på egen portal i sosiale medier.

– Nå skal vi ta med oss inspirasjonen som leserne har gitt oss inn i hverdagen hvor vi skal fortsette å levere, samt bli stadig bedre, understreker Henriksen.

Han er også fornøyd med hvordan resten av konsernets aviser gjør det i Nord-Norge. Polaris opplever vekst i en rekke av sine mediehus på «nordflanken». Tallene for eksempelvis konsernkonkurrenten Amedia i nord, er mer blandet.

– Polaris er god på utvikling, fastslår Henriksen kontant.

Tabellene viser opplag andre halvår 2023 og endringer fra andre halvår 2022.