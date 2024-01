Desember var den kaldeste på mange år, og det nye året har startet usedvanlig kjølig, med sprengkulde og tosifret antall blå grader.

Onsdag morgen var det nærmere 30 minusgrader i Markebygda, og godt under 20-tallet flere steder i Harstad.

De lave temperaturene kan få alvorlige konsekvenser for de firbeinte.

– Forfrosne testikler

– Ta korte og effektive turer, råder kjendisveterinær Trude Mostue alle hundeeiere der ute.

Hun er bekymret for at hundeeiere der ute ikke vet hvor farlig ekstremkulde er for «menneskets beste venn».

Dersom du er glad i å lufte hunden, er det derfor ikke tiden for de lengre turene i dagene som kommer.

BER EIERE FOREBYGGE: Trude Mostue oppfordrer hundeeiere der ute til å bruke dekken, potesokker og kuldekrem. Hun sier at en heller ikke bør gå lengre turer enn nødvendig på de kaldeste dagene. Foto: Privat

Hvis hunden din blir for kald, kan det først og fremst resultere i frostskader.

– Og når det gjelder hannhunder så kan de få forfrosne testikler. De kan bli svarte, nekrotiske og nærmest falle av om det går for langt.

Og det gjør – ikke uventet – veldig vondt.

– Det er ekstremt vondt, sier veterinæren og legger til at det samme gjelder ørene på begge kjønn.

– Enten det er testiklene eller ørene på en hund bør du prøve å forebygge at det skjer, eller smøre med kuldekrem og dekke til før du går på tur, dersom det allerede har oppstått.

Man bør være spesielt oppmerksom dersom dyret har tynn pels, lite underhudsfett og korte neser. Av forebyggende tiltak du selv kan gjøre når kulden inntreffer, trekker Mostue frem dekken, kuldekrem og potesokker.

– Og hvis det skulle oppstå røde og hvite partier, eller at hunden slikker på testiklene, så bør en rådføre seg med en veterinær.

Mostue trekker dessuten frem saltingen i veiene som en utfordring for hundene når de beveger seg ute. Det kan nemlig føre til sårskader.

– Saltet sliter av det øverste laget på tredeputene.

Kan fryse i hjel

Men det er ikke kun hundene som bør holdes inne den kommende tiden. Mostue advarer imidlertid også om at det ikke bare er hunder som bør holdes inne den kommende tiden.

I verste fall kan det få et tragisk utfall.

– Det er ikke tiden for å tilvenne katter et uteliv akkurat nå. Om de blir redde og går seg vekk i denne kulden, så er de ikke tilpasset det.

– Blir det for kaldt, så kan de fryse i hjel. Og er de gamle og tynne, så tolerer de ikke kulden på samme måte som yngre katter i godt hold, forklarer Mostue og understreker:

– Men på generelt grunnlag så er de ganske smarte. De søker ofte steder som er varme.

Veterinæren anbefaler alle som likevel velger å slippe ut katten sin om å lage et «ventested» som er isolert.

– Katten min går ut foreløpig, og det går veldig fint. Da har jeg lagd en liten kasse som er isolert i bunnen med isopor, og så har jeg lagt inn et saueskinn.

Uansett dyr har hun en klar oppfordring til deg der hjemme:

– Bare vær fornuftig og tenk forebygging. Bruk dekken, kuldekrem og potesokker og vær i bevegelse, så går dette veldig fint.