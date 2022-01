To it-selskaper i Harstad kjøpt opp av markedsledende leverandør

nyheter

Whatif og Sureway ble drevet fra Harstad og hadde ansatte både her i byen og på Sri Lanka. Eier var Kjetil Odin Johnsen, som opprinnelig kommer fra Gratangen. Selskapene var svært dyktige innenfor sitt fagfelt. Som så mange selskap før dem med utgangspunkt i Harstad, ble de etter hvert attraktive for oppkjøp fra større miljøer. Salgssummen skal ifølge E24 ha vært et sted i overkant av 23 millioner kroner.

Under radaren

På en blogg fra Sikri blir Kjetil Odin Johnsen av selskapet sitert på følgende etter overtakelsen: