Dykkerparet vant i helga sitt første gull i undervannsfilm sammen, men er ikke ukjente med tittelen. Hver for seg har de tidligere vunnet hvert sitt gull, i tillegg til at de har tatt to bronser sammen. Men nå gikk de helt til topps – som et team.

– Nå er vi strålende fornøyd. Vi måtte ta oss en liten krigsdans i stua. Nå bare koser vi oss og suger litt på pastillen, sier Siv Ystebø etter å ha fulgt kåringen på nett.