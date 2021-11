Må pent be om tillatelse til å lagre bøker i fjøsen

nyheter

Utfordringen er at omdisponeringen – utrolig nok – er et "søknadspliktig tiltak" etter Plan- og bygningsloven. Den nevnte fjøset ble i sin tid bygd for å huse både folk og fe. I de to rommene det søkes bruksendring for bodde det mennesker i fem år, før våningshus ble oppført. De siste 50 årene har rommene blitt brukt til diverse lagerformål.

Våningshus og driftsbygning ligger i et område som er regulert til LNF-formål, og det er her den ultrastrenge håndhevingen har sitt utspring. LNF er nemlig en forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområde. Denne typen områder har et spesielt vern fordi de skal tas vare på slik at de kommer allmennheten til gode. Enten i form av jordbruksproduksjon eller rekreasjon for innbyggerne.