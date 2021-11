Fikk nei til torskeoppdrett nord for Grytøya

nyheter

Problemet er at lokaliteten de ønsket seg ligger delvis utenfor området satt av i kystsoneplanen for denne type oppdrett. For å få tillatelse, trengte selskapet dispensasjon fra planen, og der kom de til kort i planutvalget.

Varsler gigantsatsing på torskeoppdrettK Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.

Utvalget begrunnet avslaget med at en dispensasjon ville tilsidesette hensynene som skal ivaretas gjennom kommuneplanens arealdel i vesentlig grad, i og med at området er avsatt til Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (NFFF). En dispensasjon som omsøkt vil kunne medføre uheldige virkninger for nærliggende områder i henhold til merknader fra berørte sektormyndigheter.