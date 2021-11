Nytt smitteutbrudd i Ibestad: 6 positive hurtigtester

nyheter

Fra tirsdag morgen blir det normal drift og rutiner ved sykehjemmet i Hamnvik. Besøkende må kontakte sykehjemmet på forhånd og benytte munnbind.

Men det har nå oppstått et nytt smitteutbrudd i kommunen. Utbruddet har sitt utgangspunkt i ASVO og miljøtjenesten.

I løpet av dagen har 60 personer testet seg. Seks personer fikk positivt utslag på hurtigtest. PCR-tester er i løpet av mandag ettermiddag sendt til Tromsø med taxi. Resultat forventes ikke før tirsdag ettermiddag/kveld.

– Vi har ennå ikke full oversikt over dette siste utbruddet. Smittede personer som eksempel har vært på arbeidssteder, besøkt butikk og vært på kafe i Hamnvik lørdag, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det er flere utbrudd i nærområdet.

– Vi er spesielt bekymret for utbrudd i Astafjordlegens ansvarsområde. Helsetjenestene våre er for tiden utsatt for stort press. Brukere må påregne lengre tid enn normalt før de får svar på henvendelser til legekontoret. Øyeblikkelig hjelp vil ikke bli berørt. Vi håper dere har forståelse for dette, skriver kommunen.

Det er derfor viktig å ta en del forholdsregler:

Ansatte vil benytte munnbind ved all pasientnær kontakt.

Egne tiltak vil bli iverksatt i miljøtjenesten. ASVO vil ha redusert drift tirsdag. Ny vurdering gjøres i løpet av morgendagen om videre drift. Vaskeriet holdes åpent.

Kommunen anbefaler sterkt å benytte munnbind ved besøk i butikk, ved bruk av offentlig transport og ved all innendørs aktivitet der avstand ikke kan overholdes.

Det anbefales også at annen sosial kontakt begrenses der det er mulig inntil vi har fått et bedre bilde av situasjonen.

Eldrerådet har utsatt eldredagen som var planlagt førstkommende lørdag. Vi ber andre arrangører av arrangementer for voksne denne uken om å vurdere en mulig utsettelse.

Arrangementer for barn/ungdom vil inntil videre gå som normalt.

Treningssenteret på Rolla stenges fra i morgen og resten av uken.

Vaksinering har svært høy prioritet og vil gå som planlagt.