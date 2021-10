20 år med sorger, gleder og varme dyrehjerter

nyheter

Det hele startet på Kaffistova høsten 2001. Hit inviterte blant annet initiativtakere Kari-Marie Sandvik og Kari Mikalsen alle interesserte til et stiftelsesmøte. Og visst var det interesse for å få dyrebeskyttelsen til Harstad – for kafeen var fullsatt av folk som ville hjelpe til. Dermed ble Dyrebeskyttelsen Harstad stiftet 30. oktober 2001.

Helt i starten holdt de til i en garasje hvor de tok imot katter. Den aller første katten som fikk et hjem via dyrebeskyttelsen var katten Puse-Pu. En av de som har vært med helt siden oppstarten er Inger Helene Rindahl Fjelldal.