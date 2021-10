nyheter

Fremover melder at seks elever ved Evenes skole har testet positivt for korona. Mandag opplyste kommunen at én elev ved skolen hadde testet positivt, og nærkontaktene ble testet. De nye smittetilfellene er nærkontakter av mandagens smittetilfelle.

Alle elever på skolen skal nå få tilbud om å teste seg for korona.