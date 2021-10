nyheter

Leverandørindustriens nordområdekonferanse (Norkon) er del to av prosjekt konferanseby Harstad. Kommunen bevilget 700.000 kroner for at det skulle utvikles en ny konferansemal for framtidige konferanser.

– Første del var Petro, og nå står vi foran siste del av prosjektet, leverandørkonferansen. Midlene vi fikk har gått med til å profesjonalisere konferansekonseptet. Den jobben som er lagt ned vil være med på å løfte fremtidige arrangement, sier han.