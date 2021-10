Ny nettbank, mobilbank og kort for kundene

nyheter

- Vi er i sluttfasen av en treårig oppsigelse av vårt samarbeid med Eika. Alle våre kort oppgraderes til ny LOKALBANK profil og ny Visa Standard. Det blir også endringer i nett/mobilbank . Kundene finner detaljert informasjon på våre hjemmesider og på vår facebookside, forteller banksjef for finans- og virksomhetsstyring, Tore Karlsen. Vi oppfordrer kundene til å ta kontakt dersom de har spørsmål i denne forbindelse.

Nå kan du bli medeier i Sparebank 68° Nord Styret i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har vedtatt å selge deler av sin andel av egenkapitalbevis. Med dette vil de tilby lokale aktører, bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken.

- Bakgrunnen for den nye alliansen er at vi ønsker å sørge for å trygge vår posisjon som selvstendig bank. Mye kompetanse og flere arbeidsplasser har blitt bygd opp i Eika, og vi ønsker å ha dette her på 68 grader nord i stedet. Det er i tråd med de beste sparebanktradisjoner, mener Karlsen.