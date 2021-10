Politiet: - Ruskjører ble stanset av vitne

nyheter

Episoden skjedde lørdag 11. september i år, cirka klokka 12.00 på en adresse i sentrumsområdet. En harstadmann i 50-årene skal ha kjørt en bil fra sin bopel til bykjernen, til tross for at han var påvirket av alkohol. Videre forsøkte han å føre samme bil ut i trafikken igjen, cirka klokka 12.20, men ble stanset av et vitne til ruskjøringen.

Nå må han møte i tingretten 1. november, siktet for å ha ført motorvogn mens han var påvirket av alkohol. Saken går som en tilståelsessak.