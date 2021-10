Stein har jaktet på opprinnelsen til nordlandsbunaden for menn. Snart blir det bok av det han fant

nyheter

Stein Eilertsen har lenge hatt en helt spesiell interesse for bunader og bunadens historie. De siste tre årene har han brukt til å finne opprinnelsen til nordlandsbunaden for herrer, og det viser seg at den har sin opprinnelse fra harstadområdet.

Etter unionsoppløsningen med Sverige vokste nasjonalfølelsen over hele landet. Med en voksende nasjonalisme spredte populariteten av bunader og folkedrakter seg. På starten av 1900-tallet hadde ikke de lokale distriktene egne bunader, unntatt Hardanger og Voss som hadde en tradisjon med egne folkedrakter. Etter hvert fikk flere distrikter et ønske om å ha egne drakter og bunader, og dermed vokste bunad-nemder i ungdomslagene frem over hele landet.