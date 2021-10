- Slutt med ryktespredningen. Ser eller hører dere noen som sprer rykter, så si ifra

nyheter

Der deler de ut både ris, ros – og noen gode råd:

– Vi registrerer at det går veldig mange rykter etter det tragiske dødsfallet. Disse ryktene blir fortsatt spredt på chattegrupper der barn og unge deltar. Vi ønsker at dere skal slutte med dette. Ser eller hører dere at noen sprer rykter, så be dem om å slutte. Så snart vi politiet har gjennomført sin etterforskning skal vi i samråd med pårørende gå ut med den informasjonen vi har. Fram til da hjelper det ingen med spekulasjoner, poengterte Bergan.

Mange ungdommer møtte opp til minnestund på kaia Lørdag ettermiddag møtte mange ungdommer opp til minnemarkering for Gabriel Stræte på kaia i Harstad.

De er begge glade for at ungdom i byen har vist et fantastisk samhold etter dødsfallet. Det skal de ha ros for, og det bør de fortsette med. Men:

– Vi har også registrert at det er noen uoffisielle minnemarkeringer der også bruk av rusmidler har vært involvert, understreker Bergan.

– Rusmidler og alkohol i slike sammenhenger vil vi advare på det sterkeste mot. Det kan komme i veien for den naturlige sorgprosessen. I verste fall skape negative minner og øke risikoen for vedvarende plager i ettertid, påminner Ida Grindahl.

Hun oppfordrer de unge til å fortsette det gode samholdet. Gå på skolen. La hverdagen komme tilbake. Samtidig som de unge bør senke kravene til seg selv akkurat nå.

– Ikke forvent at dere skal være like sosial og få med dere alt som skjer i klasserommene. Gi dere selv litt slakk, sier Grindahl.

Hun minner om at det er et hjelpeapparat tilgjengelig. I første rekke lærerne på skolene, helsesøster, foreldrene i hjemmet, og mulighet for å ta kontakt med psykolog gjennom kommunens hjemmesider på nett.

I tillegg kommer døgnåpne tjenester som hjelpetelefoner.

Bergan avslutter med å oppfordre foreldrene til barn og unge om å være litt ekstra til stede og tilgjengelig i denne vanskelige tiden.

– Vet du at din sønn eller datter skal samles med andre ungdommer til helga, bør du selv ta deg en tur dit. Observer. Vær til stede. Vis at du bryr deg.