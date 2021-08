nyheter

Tidligere i sommer skrev iTromsø om Nils-Jarle Sætre som går 700 kilometer for å samle inn penger til forskning på Alzheimer. De 700 kilometerne strekker seg fra Stad til Galdhøpiggen, og Sætre utfører turen for å hedre moren som ble offer for sykdommen. Han er tidligere kommunikasjonssjef i TIL.

Turen begynte onsdag 7. juli og nå tre uker senere har Sætre gått 447 kilometer.