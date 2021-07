Bensin på valgbålet

nyheter

Flere steder i landet kan bilistene se både 18- og 19-tallet på displayet foran pumpene i sommer, dieselen en krone eller to lavere. Og hva når, eller snarere hvis, Solberg-regjeringen kan plusse på en CO₂-avgift på fire-fem kroner? Da blir det i alle fall nødvendig med skatte- eller avgiftslettelser på andre områder, slik et flertall på Stortinget er innstilt på. Men det er ikke gitt særlig klargjørende svar på hvordan en slik utjevning skal gjennomføres.

I opptakten til valget har drivstoffprisen også fått sin plass i feidene mellom Ap og Sp om en rødgrønn regjeringsdannelse. En drivkraft i partienes bensinprisutspill er nettopp CO₂-avgiften i regjeringens klimamelding. Pumpeprisene i seg selv er jo et utslag av oljepris og markedskrefter, bortsett fra at 60 prosent av det du betaler for å tanke opp, er avgifter til staten – allerede. Dette siste kan være en av grunnene til at oppslutningen om Frp ikke lenger øker i takt med bensinprisen. Det tar tid å frigjøre seg fra mange års medansvar for avgiftspolitikken. Desto større muligheter for Frps hovedkonkurrent Sp, som lever godt med å bli anklaget for «dieselpopulisme».

Sp har tidligere varslet ufravikelige bensinpriskrav til Ap foran eventuelle regjeringsforhandlinger. Der vil vi overbevise Ap om at avgiftsøkninger er en dårlig idé i klimakampen, presiserer nå parlamentarisk leder Marit Arnstad i VG. At også Sp har programfestet at klimagassutslipp skal koste, tones ned. Ap er for regjeringens CO₂-avgift, men vil halvere den for personbiler. I en opphetet tvekamp rundt bensinprisen må Ap sørge for at formålet med avgiften ikke tapes av syne: Å få flere til å kjøre fossilfritt.

Norsk elbilpolitikk har på mange vis vært en suksess. Men folk flest kjøper fortsatt brukt fossilbil, av økonomiske grunner. Bensin og diesel er fortsatt det mest realistiske for mange som er avhengig av bilen, ikke minst ute i distriktene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier seg mer bekymret for klimaendringer enn bensinpriser. Et godt poeng, på et overordnet plan. Konkrete planer for å hindre en geografisk og sosialt skjev fordeling av klimatiltakene vil være kjærkomment i valgkampen.