Nå kommer sommerpatruljen for å sjekke ut unges arbeidsforhold

nyheter

LOs Sommerpatrulje reiser rundt i hele landet for å besøke virksomheter og opplyse unge om deres rettigheter i arbeidslivet.

I Troms og Finnmark Patruljen skal patruljen ut å gå mellom uke 26 og uke 28. Faglig ungdomssekretær Markus Gabrielsen er en av dem som reiser rundt i fylket for å gjøre jobben.

På grunn av pandemien kom ikke patruljen seg til Harstad i 2020. Men nasjonalt avdekket de en rekke lovbrudd på flere av de 1694 bedriftene de besøkte.

De siste årene har det vært en økning i bruddene på Arbeidsmiljøloven, opplyser de.

– De vanligste bruddene er at ansatte ikke har kjennskap til verneombudet på bedriften, at man ikke fikk vaktlistene i tide, mangelfull eller ingen arbeidskontrakt, ulovlig overvåking på arbeidsplassen og brudd på pausebestemmelser og overtidsregler, sier Gabrielsen til Harstad Tidende.

Gabrielsen sier at der det oppdages brudd, får unge ofte vaktliste en uke før arbeidsuken starter, eller kanskje til og med søndagen før.

– Arbeidskontrakt er noe som har vært et stort fokus de siste årene, og er noe som har bedret seg de siste årene. Men fortsatt er det få som vet at det er et verneombud i bedriftene.

Sommerpatruljen har nå åpnet sin informasjonstjeneste. Unge kan kontakte patruljen på e-post (sommerpatruljen@lo.no), mobil (416 16 666), eller via Facebook og Instagram for spørsmål.

Et godt tips når man lurer på noe, er å gå til tillitsvalg eller klubbleder i bedriften, ifølge Gabrielsen.

– Er man ikke organisert, anbefaler vi jo det. Men har man spørsmål om arbeidskontrakt eller lignende, så kan man alltid ringe sommerpatruljetelefonen å spørre.