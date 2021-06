Inviterer til lydvandring i Folkeparken

nyheter

Det er en lydopplevelse som kan høres mens du går i skogen. Det oppfordres til å gå sakte, stopp og ta en pause. Gå tilbake noen skritt, vandre litt rundt og hør på lydene. Lydvandringen startet oppe ved gapahuken ved inngangen til Folkeparken der deltakere fikk informasjon om lydvandringen og hvilken app de måtte laste ned.

3 WOODS lydvandring er en del av Festspillene og koordinator for prosjektet Elisabeth Parra forteller at prosjektet går over tre land Norge, Tyskland og England.



- Publikum må ta med seg egne hodetelefoner og mobiltelefon med internett-tilgang og nok mobildata til å laste ned en app, sier Parra.