Nå kan de kalle seg kystjegeroperatører

nyheter

Kystjegerkommandoen (KJK) er med sine operatører Sjøforsvarets øyner og ører langs kysten. Torsdag 10. juni fikk 11 soldater overrekt kvalifiseringsmerket av sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud, under en seremoni på Trondenes. Han gratulerte de med overgangen fra aspiranter til operatører.

– Gratulerer med dagen! Når dere står med operatørmerket på brystet så markerer det en tydelig og synlig anerkjennelse, sa sjef Marinen i talen sin.

Stiller høye krav

Kystjegerkommandoen er trent til å operere under alle typer forhold. De skal ha kort reaksjonstid, og kunne handle selvstendig. Sjef Marinen poengterte at avdelingen holder et høyt nivå, og stiller høye krav til sine operatører.

– KJK er hva avdelingen er fordi de som har gått foran dere alltid har stilt høye krav til seg selv. Det koster like mye å gå med operatørmerker, som å få det, understrekte han.

Sjefsmester i Marinen, Elin Blikra Erichsen, var også tilstede under seremonien. Som øverste leder for spesialistene i Marinen, trakk hun frem at de nye operatørene er fremtidens spesialister.

– En flott gjeng er nå ferdig med sin grunnleggende operatørutdanning. Nå skal de tjenestegjøre i Kystjegerkommandoen som spesialister, og starter sin individuelle spesialisering innen ulike fagfelt i kystjegertjenesten, sa sjefsmesteren.

Viktig med støtte på hjemmebane

Jobben som operatør er krevende, og da er støtte på hjemmebane avgjørende for at man skal kunne prestere på jobb. Dette valgte Gimmingsrud å trekke frem i slutten av talen sin.

– Jeg håper at dere som står her i dag er flinke til å takke for støtten, og sette pris på de hjemme, avsluttet han.