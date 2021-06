Formannskapet endte på puben

nyheter

Foruroligende gemenskap og harmoni rådde på hurtigbåten ut til Maritvika på Krøttøya, hvor medlemmene skrevde over hver sin elsykkel, og tråkka trøstig i vei. Turen gikk først i relativt teknisk terreng, det vil si bratt og litt ulendt, opp til øyas høyeste punkt, utkikksposten på Meløyvær fort. Varaordfører Espen Ludvigsen (Sp) var flokkens inspirative anfører,.

Videre besøksmål ble Valhall, en kanon, den gamle gruva helt nord på øya, båthavna både på nord- og sørsida, Til slutt kjørte formannskapet i grøfta på et strategisk sted, over en privat plen, forbi et skilt med "pub" påskrevet, og landet på kaikanten til Trond Eilertsen, innehaver på et av de mest spesielle utelivstilbud som er kartlagt.