Grenseløs pianoundervisning: Direkte til Berlin fra Harstad

Covid-19 har bydd på store utfordringer for de fleste, men for enkelte har viruset gitt nye muligheter. Charles Mignot er en av dem. De siste åtte årene har den franskfødte pianisten bodd i Berlin hvor han jobber som pianolærer ved en kommunal musikkskole i det tidligere Øst-Berlin. Da skolen stengte ned den fysiske undervisningen i mars i fjor og gikk over til digital undervisning, benyttet han og samboeren, som er født og oppvokst i Harstad, muligheten til å ta med seg jobbene sine ut av den tyske hovedstaden og opp til hennes hjemtrakter. Siden da har han undervist fra Harstad i to perioder.

Generøst menighetsråd

For å holde pianoferdighetene ved like, har han vært avhengig av å ha tilgang til et godt instrument å øve på. Sandtorg menighet åpnet både hjerte- og kirkedørene og lot den franske pianisten få disponere flygelet i kirka, noe Mignot har satt stor pris på.