Øver til UKM: – Det blir litt annerledes med ingen publikummere i salen

I Kvæfjord idrettshall øvde kulturskole elevene onsdag til UKM.



Bandet spiller 80-tallsmusikk.

– Det høres bra ut og 90-tallet har de beste låtene sier Mika Anstad Jakobsen.



– Mye av det som lages nå er studiobasert med maskiner. Denne musikken klarer du ikke å gjenskape på samme måte ved hjelp av instrumenter, sier lærer Per Martin Grenlund.



Han legger til at det nok går an å spille nyere låter, men da må man ifølge Grenlund legge låtene litt om. Mens fra 80-tallet og bakover er det lettere å få det til å låte likt som originalen.