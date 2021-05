Utøvde vold, fyllekjørte og herjet villmann på sjøen

nyheter

Store deler av forholdene mannen sto tiltalt for skjedde natt til 25. august 2019. På en øy utenfor Harstad havnet han i disputt med en annen mann etter en fuktig kveld med mye alkohol involvert. Fornærmede mente mannen var for full til å føre båt. Tiltalte skallet til fornærmede og la ut på sjøen i en småbåt. Han var imidlertid så tungt beruset at han rev med seg en del av kaia, fordi han glemte å løsne tauet som fortauet båten.

Mannen som ble skallet i ansiktet måtte i samme situasjon hoppe på sjøen for å komme seg unna tiltalte. Men han kom heldigvis fra den uvelkomne dukkerten uten skader.