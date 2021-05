147 millioner i kraftoverskudd

nyheter

Overskuddet i Hålogaland kraft var i fjor på 69 millioner kroner, Nordkraft på 78 millioner kroner. Generalforsamlingen til Hålogaland kraft har besluttet å betale ut 25 millioner kroner til eierkommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen, Ibestad og Gratangen. I Nordkraft er det besluttet å betale et utbytte på 30 millioner kroner.

Solid resultat

Konsernsjef Eirik Frantzen sier til Harstad Tidende at han er svært glad for at til tross for et meget krevende år leverte de samlet et solid resultat.