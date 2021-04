nyheter

Lørdag bikket gradestokken over 10 varmegrader i Harstad, og med skyfri himmel og vår i lufta vil nok mange være enige om at 17. april er årets hittil fineste dag. Snøen ligger fortsatt i fjellene, og mange benyttet den fine dagen på ski til fjells.

De økte temperaturene medfører også en stor fare for snøskred, og på Grytøya fikk en uheldig mann i 40-årene oppleve faren da han ble tatt av et skred. Heldigvis gikk det bra med mannen, men det finnes alltid en risiko for at det kan ende verre.