nyheter

Ifølge regiondirektør i Bonord og megler i Garanti Eiendom, Bjørn Mathisen, blir dette et konsept det per i dag ikke finnes maken til i Harstad.

– Dette blir noe helt nytt i harstadsammenheng at man får denne type arealer tilrettelagt midt i byen. Selv om denne Byhagen i utgangspunktet er beregnet for beboerne i det nye boligkomplekset, er det ingenting i veien for at de som bor her kan invitere venner og kjente på besøk for en piknik i hagen, forteller Mathisen.