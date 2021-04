nyheter

Formannskapet sa torsdag et enstemmig ja til forliket partene hadde blitt enige om gjennom rettsmegling. Harstad kommune betaler Pål Sveinung Strande Mathisen og Ole Henning Mathisen 1,5 millioner kroner i et såkalt endelig oppgjør.

Enige til slutt

Harstad kommune ble av dom i tingretten i 2019 kjent erstatningsansvarlig for den verdiforringelsen som Mathisen-brødrene har blitt påført som følge av at det er blitt ført opp en bygning på naboeiendommen, uten at det har foreligget gyldig byggetillatelse. Gjennom forliket har begge parter kommet fram til en erstatningssum de kan enes om.