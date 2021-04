nyheter

Nødetatene rykker ut tirsdag formiddag til fylkesvei 848 ved Selvågneset i Salangen. De hadde fått melding om at et stort snøskred har gått over veien. Det var ikke meldt om at noen er tatt av skredet. Fylkesveien ble stengt nord for Mjøsundbrua etter raset.

Geir Hjelle om Tom Hansen fra Brøstadbotn var de første som kom til raset. De skulle bare kjøre seg en tur og var på vei mot Mjøsundbrua.