Må jobbe lange dager på intensiven - trenger flere ansatte

På intensiven på UNN Harstad kan dagene til intensivsykepleierne være både lange og hektiske. Bak hver fylte vakt, spesielt i helgene, ligger det mye logistikkarbeid med ekstrajobbing og overtid. Da avdelingen fikk inn én koronapasient tidligere i år, ble det så hektisk at pasienten måtte flyttes til et annet sykehus.

Aller helst skulle de gjerne hatt fem ekstra ansatte på avdelingen for å få alt til å gå opp på en best mulig måte. Etter at koronapandemien rammet Norge, har UNN-direktøren uttalt at bemanning er sykehusenes største utfordring.