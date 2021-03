nyheter

Han er svært fornøyd med responsen fra både kommunen og politiet i Harstad, og kan opplyse at slike samlinger av unge mennesker virker å ha opphørt.

– Jeg har forståelse for at det er tungt for de unge å gå måned etter måned med lite sosial kontakt. Aktivitetstilbudene er stort sett nedlagt, og de har ofte ikke anledning til å gå på besøk til hverandre. Amfi Kanebogen ble derfor et samlingspunkt i hverdagen. I vårt tilfelle var det snakk om folk i ungdomsskolealder, der en del basale smittevernregler ikke ble overholdt, forteller han.