Har skrevet ny bok om Kasfjord i gammel tid

nyheter

Boken er den tredje om bygda på nordsiden av byen. Tidsmessig er den ikke i kronologisk rekkefølge, men alle tre utgivelsene spenner til sammen over et tidsrom på cirka 200 år. Når boka er klar for salg i løpet av våren, har Olsen gjennom de tre nevnte bøker produsert nærmere 650 sider med lokalhistorie.

Historien til handelsstedet Gressholman ved Fauskevåg Gressholman, hvis offisielle navn er Grasholman, er et tidligere handelssted sør for Harstad utenfor gårdene Fauskevåg og Brokvik.

Forfatteren beskriver selv prosessen slik: