– Dette er en forferdelig trasig sak som setter kommunen i et merkelig lys. Vi er oppriktig lei oss over at familien Lillegård ikke får bygge på denne tomta, sier de to tydelig opprømt.

Benjaminsen, som er leder av planutvalget i Tjeldsund kommune, sier hun har ofret mye i denne saken, som blant annet resulterte i at hun meldte seg ut av Arbeiderpartiet og nå sitter som uavhengig representant i kommunestyret.