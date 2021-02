nyheter

Fra A:rt Gymsal i Harstad leder Regine Finjord Johnsen (25) en nettbutikk som sender ut treningsklær til hele verden. Klesmerket Bara Sportswear (Northern Apparel AS) er unikt i nord, som et av få norskeide selskaper som tilbyr treningsklær og i tillegg styres fra Nord-Norge.

I 2019 omsatte selskapet for 10 millioner. I 2020 for 33 millioner. En tredobling på ett år gjør at selskapet nå kan utvide med nye ansatte.