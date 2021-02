nyheter

Om to uker åpner barnebutikken Best Kids på Kanebogen senter.

Best Retail-eier Trond Ivar Homo har tidligere uttalt at han anså det som naturlig å starte Best Kids når Nor-Style skulle legges ned. Dermed vil byen fortsatt ha en større butikk som spesialiserer seg på mye av det samme som den nå nedlagte butikken.