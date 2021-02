7,5 millioner kroner til handleglade harstadværinger

nyheter

Totalt 57 millioner i kjøpeutbytte og medlemsbonus ble opparbeidet i Coop Nords butikker i 2020. Av disse er over 7,5 millioner opptjent i Harstad og omegn. Medeierne har på Obs Harstad alene opparbeidet seg over 3,24 millioner i kjøpeutbytte og medlemsbonuser. Extra Seljestad står for 1,45 millioner og Extra Evenskjer 1,29 millioner, melder samvirket i en pressemelding.

Obs Harstad er pantekongen i nord I 2020 satte nordmenn ny panterekord. Hos Obs Harstad ble det pantet 2,2 millioner flasker og bokser. Det er mest i hele Troms og Finnmark. – Det er enkelt å komme hit med mye pant, sier varehussjef André Haukebøe Windstad.

Totalt har de 102.000 medeierne i Coop Nord fått 120 millioner i økonomiske medlemsfordeler i 2020. Det er 14 millioner mer enn i fjor.