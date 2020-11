Er det overhodet etisk riktig å sette barn til verden slik den er?

nyheter

Vi publikummere dras inn i verdenen til dette moderne kjæresteparet: gjennom gleder, forelskelse, sorg, utroskap, fødsel og død. Det er så gjenkjennbart og realistisk: Alle livsfasene de går igjennom, all kommunikasjonen de har: Vi har vært der eller er der. Redselen for fremtida har vi også, tankene og uroen for hverandre. Og ikke minst kjærligheten vi har til et annet menneske; den er vi heller ikke god på å sette riktige ord på. Ofte blir det misforståelser og tvetydigheter. «Pust» tar opp dette, og mer til, for teaterstykket er 90 minutter med hurtig dialog, og replikkene går kjapt mellom rolleinnehaverne. Men tida går fort, og alvoret brytes tidvis av småhumoristiske situasjoner og utsagn. Som når hun tar graviditetstesten og må ha hjelp for å få det til.

«Pust» (eller «Lungs» som stykket egentlig heter) er skrevet av den britiske dramatikeren Duncan Macmillan. «Lungs» fra 2011 er vel hans mest kjente teaterstykke og har blitt satt opp på en rekke scener over hele verden. Duncan Macmillan tar opp sosiopolitiske problemstillinger i skuespillene sine. Her i «Pust» er forholdet mellom to mennesker hovedtemaet, mens klimaspørsmål noen ganger er del av samtalen mellom de to, spesielt i begynnelsen. Det er med andre ord både evig aktuelt og tidsaktuelt.