Tenn et lys for selvransakelse

nyheter

De var mennesker på flukt. Over år hadde de lett etter stedet de kunne falle til ro. Leiren deres hadde proporsjoner som kan sammenlignes med rohingyafolket i Burma – de har sin leir i Bangladesh etter at de ble drevet på flukt og husene deres ble brent.

Jeg leste nettopp at de strendene som er så velkjente for mang en nordboer, nå er gjort om til teltleir for flyktninger som kommer fra det afrikanske kontinentet. Jeg snakker om stranda i Arguineguín, rett nedenfor sjømannskirken på Gran Canaria. Verden er urolig. Verden er i endring – ikke bare pga. Korona. Når klimaet skifter, blir livsvilkårene til folk forandret, og det blir tid for å lete etter et bedre liv andre steder. Min oldefar flyktet fra fattigdom på landsbygda i Norge til Amerika. Han ble registrert og bodde en tid i transittleir på Ellis Island. Han fikk bli. Kunne du jobbe, var det alltids ei råd.

Det er som vi blir strengere og gjerrigere jo rikere vi blir. Reviret blir utvidet og sterkere markert. Norge hadde verdens frieste grunnlov da den ble vedtatt i 1814. Men den hadde den skarpeste jødeparagrafen. Jødene var gjenstand for restriksjoner allerede fra 1600-tallet, men på den tida var det tillatt å oppholde seg i Norge dersom du hadde leidebrev fra kongen. Grunnloven kommer med en setning som sier- at jøder (-) må ikke tåles. Først i 1851 ble den endelig opphevet etter flere forsøk. Jeg spør meg hva som skjer med den iboende kristne tanken om raushet, om inkludering – og om alle menneskers likeverd. Denne måten å tenke på utfordres hele tiden. Hvem er vår tids «jøder»? Er det de papirløse som er helt uten rettigheter? Er det barna i Morialeiren som ingen finner tid til å hente? Er det kvoteflyktningene som sitter spredt rundt i interneringsleirer uten å vite hva som skal skje, og når?

Where there is a Will, there is a Way. Så er det I viljen det sitter. Det er en ubehagelig sannhet å ta inn over seg. Vi har vondt i viljen. Norge har vondt i viljen. Vi mangler ikke plass. Brødkurvene våre er fulle, og nye hender i stadig større trau lager gode, næringsrike brød.

I antikken var det entydig hvem man mente når det var snakk om «de fattige». De fattige var nemlig beskyttet av loven, og hadde krav på omsorg. Det dreide seg om enker, foreldreløse og fremmede/flyktninger. Hvordan kan det ha seg at den nye jødiske staten behandler palestinerne som mindreverdige borgere? Det er påvist at palestinske landsbyer i Israel har dårligere infrastruktur, dårligere nett-tilgang, dårligere skoler, dårligere tilgang til helsehjelp -til tross for at alle betaler skatt den den samme staten … Er det slik vi blir når egen trygghet er berget, og vi har fått vårt eget?

For meg er det første lyset i advent-staken dette året et lys for selvransakelse. Endringene i verden når meg også. Det påvirker mitt liv, ikke bare gjennom smittevernregler. Kunnskap om uretten og hjelpen som ikke kommer, gjør noe med meg. All endring koster. Omstilling til et flerkulturelt samfunn har utfordringer. Men det må vi tåle dersom vi skal kunne se oss selv i øynene med en kristen/humanistisk sjel i behold.

Tenn lys, et lys skal brenne

For denne lille jord

Den blanke himmelstjerne

Der vi og alle bor

Må alle dele håpet

Så gode ting kan skje

Må jord og himmel møtes

Et lys er tent for det.

Vi er heldige. Brødkurvene våre er velsignet. Bakstetrauene også – og deigen står til heving med julas brød, boller og lussekatter. Det som er velsignet, blir rikelig. Jeg tror velsignelsen frigjør rausheten vår. Så – la det renne over, så det bli nok til alle i år! Både til dem med lovlige papirer og dem uten ….