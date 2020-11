nyheter

Rosa kompetanse er slike nye tanker i tiden. Kompetanse trenger vi alle på mange områder og er den rosa, så høres det både kjærlig og puseaktig ut, så hvorfor ikke?

- Nå blir vi en enda bedre by å bo i Alle ansatte i Harstad kommune skal gjøres kjent med handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023 innen første halvår 2021.

Bak denne pene, myke ordbruken ligger det mye.

Det er ikke mindre enn en ny-marxistisk ideologi som i «fåreklær» har smeltet hjertene til våre stortingspolitikere, som nesten unisont har klappet i hendene og støttet prosjektet med årlige store millionbeløp.

Ny-marxistisk ideologi har som uttalt mål og fjerne alt som lukter av «kristen manns blod».

MEN hele vårt vestlige demokrati er fundamentert på den kristne tanke; de første skoler, universiteter, helsestell og våre juridiske rettsprinsipper og vårt grunnleggende menneskeverd og syn på alle menneskers unike verdi med mer, har i hundrevis av år hatt kristendommen som grunntanke.

Når våre politikere, fjern og nær, nå slår ring om tanker og ideologier som helt klart, med pene ord og formuleringer, vil omdefinere viktige sider av det norske samfunnet,- da burde kanskje noen reagere.

Alt begynner I det små og MED de små; Rosa kompetanse begynner i barnehager og skoler.

1. Biologien skal omdefineres.

Vi er skapt som kvinner og menn, men ny-marxismen vil bryte ned dette og fortelle oss at det finnes flere kjønn.

Både biologien og vitenskapen sier to kjønn.

2. Familien med far og mor og barn skal omdefineres.

Ny-marxsismen «liker ikke» farsrollen i familien og vil gjennom ny-feminismen bryte dette ned og lanserer opptil 80 forskjellige familiekombinasjoner som sies å være like gode eller bedre enn kjernefamilien.

3. Seksualisering av alle områder i samfunnet.

Nå skal «kardemommeloven» gjelde; Du må ikke plage andre,- du må våre grei og snill,- og for øvrig kan du gjøre HVA Du Vil.

4. Dekonstruksjon. Omdefinering av ord og hva ordet betyr. For eksempel ordet TOLERANSE. Har inntil nylig betydd;

Det at en må kunne tåle at andre mener noe annet enn det en selv mener.

Nå skal toleranse bety at du må godta de meninger som er de politisk korrekte, og bør ellers holde munn.

5. Jesus er kanskje den mest ‘revolusjonære’ person som har satt sine føtter på denne jord. Jesus sa; jeg er sannheten, veien og livet.

Den nye ideologien sier: Det finnes ikke noen universell sannhet, noe er rett for meg, noe annet er rett for deg. Ut fra den tanken er ingenting bedre enn det andre, begrepene sannhet og løgn gjøres overflødige, alt er like greit.

Har politikerne sett konsekvensen av det de har sagt ja til og bevilget store pengesummer til?

Har du hørt om at konsekvensanalyser er gjort eller kritiske spørsmål er stilt, før saken på rekordtid, sentralt er vedtatt.

Å driste seg til å si det jeg sier, kan helt klart oppfattes fordømmende.

Det ønsker jeg slett ikke å være.

Med frimodighet kan jeg si at både kvinner og menn som har møtt Jesus, er blitt ‘satt fri’ og lever normale liv. At mennesker med for eksempel homofil legning har blitt og fortsatt kan bli ’ satt fri’, har en ikke lov å si lenger.

Statistikken sier at 80 prosent av de ungdommene som i 12-20 årsalderen kan være usikker på sin legning, vil etter hvert erkjenne at de er den personen som biologien sier. De øvrige kan få faglig helsehjelp.

Svært betenkelig er det, at de som i ung alder tror at de skal begynne med hormoner, ofte totalhavarerer livene sine. For med hormonbruk er der ingen vei tilbake.

Voksenpersoner som oppfordrer til hormonbruk og kirurgiske inngrep har et stort ansvar.

Jeg vil presisere at det er ingenting som tyder på at Håkon Vahl driver med slike anbefalinger.

Psykologer blir trolig enda mer etterspurt i tiden som kommer.