Kan ikke komme, men jusshjelpa lover bistand likevel

Det er likevel fortsatt mulig å melde inn saker gjennom nettsiden til jusshjelpa.no eller ta kontakt på telefon, skriver jusshjelpa i en pressemelding.

De oppfordrer de som har et juridisk spørsmål eller problem om å ta kontakt.

- Det kan være at man har et problem med å få utbetalt depositumet etter at man har sagt opp leiekontrakten, eller at man har spørsmål i forbindelse med en skilsmisse. Alle kan komme til oss. Rådgivningen er gratis så man trenger ikke å bekymre seg for regningen, sier Daniel Jensen.

Jusstudentene skulle satt kursen mot Hammerfest, Narvik og Tjeldsund torsdag 19. november. Her skulle de samle inn saker fra mennesker som trenger juridisk hjelp. Turens formål var å vise at hjelpa er et rettstiltak for hele Nord-Norge, og at terskelen er lav for å ta kontakt.

- Saksbehandlerne hadde gledet seg til å møte folk fra de nevnte kommunene. Til tross for at vi ikke kunne møte fysisk, håper vi at de som trenger hjelp sender inn sin sak gjennom vår nettside eller tar kontakt per telefon, heter det i meldingen.

Jusshjelpa i Nord-Norge har spesialisert seg innenfor flere rettsområder. For å kunne gi best mulig hjelp har de valgt å plukke ut noen rettsområder som de satser ekstra på. De behandler bl.a. familie-, samboer-, og barnesaker, husleierett, trygderett og arbeidsrett. De bistår også klienter i gjeldssaker, utlendingsrett, sosialrett og fengselsrett. Alle saksbehandlere jobber i tillegg med pengekrav.