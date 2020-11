nyheter

I Harstad koster det i snitt 58.500 kroner kvadratet for å kjøpe nye boliger, viser tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Det er like over landsgjennomsnittet.

Prisen er betraktelig billigere enn Tromsø, som er landets nest dyreste med 66.000 kroner per kvadrat, og Oslo som er på topp i landet med 88.000 kroner.