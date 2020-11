Vil ikke ha konkurranse inn i drosjenæringen

nyheter

Den største endringen er fjerning av behovsprøvingen på drosjeløyver, noe som betyr at det ikke lengre vil være et fast antall aktører i næringen. Det vil bli dermed bli enklere å etablere seg i bransjen. Aktørene i markedet får med dette stor valgfrihet i hvordan de vil organisere seg. Innehaverne av løyve kan fritt velge å være en del av en drosjesentral, en annen formidler, eller starte et eget selskap, opplyser regjeringen.

– Politisk kjepphest

Dette får Senterparti-duoen fra Troms til å steile.