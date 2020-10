nyheter

Hva gjør du for å få råd til å kjøpe Nord-Norges dyreste enebolig, en praktvilla til 25,75 millioner kroner? Jo, foreslå for selgerne at de kan bytte den med din egen luksusleilighet med byens beste utsikt og gi de rundt 10 millioner kroner i hånda.

Det skjedde i høst da to av Tromsøs mest spektakulære og kostbare boliger byttet eiere, i det som er en noe uvanlig byttehandel.